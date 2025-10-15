Бывший СССР
На Украине начались массовые задержания военных

«Страна.ua»: В Тернополе начались массовые задержания военных
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В одном из областных центров УкраиныТернополе — начались массовые задержания военных. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Задерживают военнослужащих 3-й штурмовой бригады, которые, по данным местных активистов, похищали людей и автомобили при проведении мобилизации», — говорится в сообщении. Уточняется, что в Тернополе ранее подключали военных к проведению мобилизации на Украине.

Накануне тернопольский активист Роман Довбенко заявил, что военные 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сформированной из бывших участников «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), начали заниматься похищением людей и автомобилей в Тернополе. Военнослужащие, рассказывает он, насильно удерживали людей в подвалах, ожидая финансового вознаграждения за то, чтобы их не мобилизовали.

