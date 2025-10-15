Бывший СССР
Бывшие военные «Азова» стали похищать людей на Украине

Активист Довбенко: Бывшие военные «Азова» стали похищать людей в Тернополе
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Natali-Natali love / Shutterstock / Fotodom

Военные 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сформированной из бывших участников «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), начали заниматься похищением людей и автомобилей в Тернополе. Об этом заявил местный активист Роман Довбенко, передает «Страна.ua».

По его словам, военные «начали заниматься беззаконием», когда их отправили помогать военкомам. Он также рассказал, что военнослужащие насильно удерживали людей в подвалах, ожидая финансового вознаграждения за то, чтобы их не мобилизовали. Одного мужчину они облили горючей жидкостью и заставили бегать по улице без одежды.

Ранее пленный азовец Дмитрий Лысокобылко высказался о неспособности Зеленского руководить Украиной. «Президента выбрали по приколу», — сказал он.

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что подразделение батальона «Азов» сбежало из Красноармейска. По его словам, подразделение не так давно было переброшено в город, а при выходе из него было частично уничтожено.

