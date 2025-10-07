Бывший СССР
09:25, 7 октября 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о бегстве «Азова» из Красноармейска

Кимаковский: Подразделение «Азова» сбежало из Красноармейска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Подразделение батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) сбежало из Красноармейска. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Под натиском наших штурмовых групп и авиации многие из них не выдержали и малыми группами сбежали из города. Фактически, целое подразделение», — рассказал Кимаковский.

По его словам, подразделение не так давно было переброшено в город, а при выходе из него, было частично уничтожено.

Ранее командир взвода технического обслуживания танкового батальона бригады Святослав Дорош рассказал, что российские войска в боях под Купянском и Красноармейском ликвидировали почти половину 154-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

