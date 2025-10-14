Бывший СССР
Пленный «азовец» высказался о неспособности Зеленского руководить Украиной

Пленный «азовец» Лысокобылко: Зеленского выбрали президентом «по приколу»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинского лидера Владимира Зеленского избрали президентом Украины на выборах в 2019 году «по приколу», заявил военнопленный из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (признана террористической организацией, запрещена в РФ) Дмитрий Лысокобылко. Об этом пишет ТАСС.

По словам военного, он неспособен руководить страной и никак не связан с политикой. «Президента выбрали по приколу», — высказался он.

Лысокобылко добавил, что Зеленскому стоило остаться «в своем "95-м квартале"» и дальше быть комиком. Он обвинил политика в том, что он не умеет решать проблемы мирным путем.

Ранее актер Роб Шнайдер жестко пошутил про Владимира Зеленского, назвав его наркоманом.

