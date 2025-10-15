На Украине предрекли чекистское управление для Одессы

Журналист Никонов: Одессу ожидает чекистское управление

Одессу, после лишения гражданства ее мэра Геннадия Труханова, ожидает чекистское управление. Об этом заявил украинский журналист Юрий Николов, передает «Страна.ua».

«Похоже, одесситам придется снова пережить чекистское управление. После кавалерийской атаки на Труханова "погоны" получат контроль над городом через военно-гражданскую администрацию, подконтрольную СБУ», — написал Николов.

По его словам, украинские чиновники, захотев победы «центральной мафии над местной», подставили Украину, передав Одессу в руки выходца из СБУ Сергея Лысака.

«О намеках на справедливость в судах или давлении на выборную власть вообще придется забыть», — добавил журналист.

Ранее Труханов раскритиковал доказательства СБУ о якобы наличии у него российского гражданства. Он заявил, что сотрудники СБУ «слепили на скорую руку» свои доказательства.