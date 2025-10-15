Бывший СССР
На Украине признали успехи армии России близ Северска

Украинский журналист Мирошников признал успехи ВС России близ Северска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации имеют успехи около населенного пункта Северска и села Дроновка. Об этом написал украинский корреспондент Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

«Враг имеет успехи на юго-восточных подходах к городу Северску и в районе села Дроновка», — написал украинский корреспондент.

По его словам, в саму Дроновку заходят пехотные группы Вооруженных сил России по несколько человек.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о начале уличных боев в Северске в зоне специальной военной операции. Других подробностей чиновник не привел.

