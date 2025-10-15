«Известия»: Нидерланды потребовали справедливо распределять траты на Украину

Нидерланды обратились к другим европейским государствам с призывом более справедливо распределять расходы на поддержку Киева между государствами Евросоюза (ЕС). Об этом журналистам «Известий» заявили в посольстве страны в России.

Помимо Нидерландов, в настоящее время основное бремя в этом вопросе взяли на себя ФРГ и страны Северной Европы. При этом эксперты заметили, что Франция, Италия и Испания тратят на поддержку Украины гораздо меньше, что вызывает озабоченность в общественном дискурсе.

Нидерланды поддержали идею использовать российские замороженные активы для «репарационного кредита» Киеву, предложив привлечь к этому другие страны из G7. Между тем, в Европе есть страны, которые с осторожностью относятся к таким идеям.

Как сообщили в диппредставительстве, Амстердам призвал продолжать оказывать поддержку Украине, однако распределение ресурсов, по мнению дипломатов, должно быть более справедливым и «предотвращать нежелательные разрывы».

В посольстве королевства подтвердили, что вопрос о передаче активов Центробанка России стоял на повестке дня Европейского совета в Копенгагене 1 и 2 октября. Еврокомиссия прорабатывает возможность выдачи репарационного кредита. Согласно условиям, Киев может получить примерно 140 миллиардов евро из хранилищ.

Ранее посол Украины при НАТО Алена Гетманчук заявила, что семь стран Североатлантического альянса объявят о финансировании закупки оружия у США для Украины. Эту тему обсудят 15 октября в Брюсселе, где ожидается встреча министров обороны стран военного объединения.