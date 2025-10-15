НАТО выступит с заявлением на фоне смягчения правил применения оружия против России

Гетманчук: Страны НАТО объявят о финансировании закупки оружия у США для Украины

В среду, 15 октября, семь стран Североатлантического альянса (НАТО) намерены сделать заявление о финансировании закупки оружия у Вашингтона, чтобы передать его Украине. Об этом сказала посол Украины при альянсе Алена Гетманчук, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Предполагается, что сделано это будет по инициативе PURL, предполагающей закупку оружия европейскими членами НАТО у США. Гетманчук не стала называть конкретные страны, чьи официальные лица должны заявить о грядущем шаге.

Ранее стало известно, что в НАТО захотели смягчить правила применения оружия против России. Как уточняется, эту тему обсудят 15 октября в Брюсселе, где ожидается встреча министров обороны стран альянса. При этом для такого решения существуют определенные преграды: есть ряд «национальных ограничений», накладываемых каждой столицей при передаче техники в распоряжение командования НАТО.

14 октября американский постпред при объединении Мэттью Уитакер заявил, что США в день саммита сделают крупное объявление по военной помощи Вооруженным силам Украины. Кроме того, чиновник обратился к южноевропейским странам с призывом активнее оказывать военную помощь Киеву, особенно в рамках программы PURL.