Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:09, 14 октября 2025Мир

НАТО выступит с заявлением на фоне смягчения правил применения оружия против России

Гетманчук: Страны НАТО объявят о финансировании закупки оружия у США для Украины
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

В среду, 15 октября, семь стран Североатлантического альянса (НАТО) намерены сделать заявление о финансировании закупки оружия у Вашингтона, чтобы передать его Украине. Об этом сказала посол Украины при альянсе Алена Гетманчук, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Предполагается, что сделано это будет по инициативе PURL, предполагающей закупку оружия европейскими членами НАТО у США. Гетманчук не стала называть конкретные страны, чьи официальные лица должны заявить о грядущем шаге.

Ранее стало известно, что в НАТО захотели смягчить правила применения оружия против России. Как уточняется, эту тему обсудят 15 октября в Брюсселе, где ожидается встреча министров обороны стран альянса. При этом для такого решения существуют определенные преграды: есть ряд «национальных ограничений», накладываемых каждой столицей при передаче техники в распоряжение командования НАТО.

14 октября американский постпред при объединении Мэттью Уитакер заявил, что США в день саммита сделают крупное объявление по военной помощи Вооруженным силам Украины. Кроме того, чиновник обратился к южноевропейским странам с призывом активнее оказывать военную помощь Киеву, особенно в рамках программы PURL.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил отношения с Путиным

    Отправленный в отставку матом чиновник прокомментировал случившееся

    Назван срок появления устойчивого снежного покрова в Москве

    В Финляндии высказались об ослаблении России

    Предложен ответ России на поставки США ракет Tomahawk Украине

    Американский министр призвал Европу усилить давление на Россию

    Расторгуев высказался о родах под песню «Любэ»

    Трамп заявил о нежелании Путина завершать конфликт на Украине

    НАТО выступит с заявлением на фоне смягчения правил применения оружия против России

    Трамп пригрозил стране НАТО наказанием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости