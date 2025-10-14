В НАТО решили смягчить правила применения оружия против России

Североатлантический альянс обсуждает смягчение правил применения переданного оружия в отношении России. Об этом сообщает Sky TG24 со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, данная тема будет поднята 15 октября в Брюсселе, где пройдет встреча министров обороны стран НАТО.

По данным источника, смягчение правил необходимо для более эффективной организации обороны восточного фланга альянса, особенно из-за начала операции «Восточный часовой», которую рассматривают как полигон для отработки элементов интегрированной системы ПВО.

Однако отмечается, что преградой для этого являются «национальные ограничения», накладываемые каждой столицей при передаче техники в распоряжение командования НАТО.

Ранее стало известно, что военная помощь Евросоюза Украине резко сократилась летом 2025 года, несмотря на инициативу НАТО по закупке для Киева вооружений у США. Уточняется, что поставки сократились примерно на 57 процентов.