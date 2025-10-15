Ценности
09:10, 15 октября 2025

Натали Портман в мини-юбке пришла на показ фильма

Актриса Натали Портман в мини-юбке пришла на показ фильма в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Американская актриса израильского происхождения Натали Портман в откровенном образе появилась на публике. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци сняли 44-летнюю звезду на премьерном показе анимационного фильма Arco в кинотеатре UGC Cine Cite Bercy в Париже. Она пришла на мероприятие в серой кофте с объемным декором горловины и джинсовой мини-юбке.

Также артистка надела черные туфли на невысоком каблуке и солнцезащитные очки и распустила гладко уложенные волосы.

В мае папарацци сняли Натали Портман в бикини с незнакомцем в Каннах.

    Все новости