Экономика
11:57, 15 октября 2025Экономика

Названы главные пострадавшие от ограничений на импорт российского газа

Хамел: Страны ЕС сильнее всего пострадали от ограничений на импорт газа из РФ
Вячеслав Агапов
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Рост цен на газ, вызванный ограничением на импорт российского энергоресурса, сильнее всего ударил по странам Евросоюза (ЕС). Главных пострадавших назвал генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел, его слова приводит РИА Новости.

В рамках Российской энергетической недели (РЭН) эксперт отметил, что решение ЕС сокращать и ограничивать импорт российского газа привело к серьезному подорожанию этого вида топлива. По данным лондонской биржи ICE, среднемесячная стоимость газа в регионе с января по сентябрь выросла на 23,5 процента в годовом выражении и превысила 440 долларов за тысячу кубометров.

По словам Хамела, сейчас многие европейские производители вынуждены переносить свои мощности в США, где цены на энергоресурсы составляют лишь треть от цен в ЕС.

В результате решения властей ЕС ограничить импорт энергоносителей из России за последние несколько лет доля российского газа в энергетическом балансе Европы уменьшилась почти в два раза. Как заявил вице-премьер России Александр Новак, если раньше доля российских поставок оценивалась примерно в 44 процента, то в настоящее время речь идет всего о 19 процентах.

Россия готова нарастить поставки газа в Европу, если получит соответствующий запрос. Если будет потребность, будет расширяться количество разумных стран, которые хотят сотрудничать и обеспечивать свой энергобаланс надежно и дешево, подчеркнул Новак.

