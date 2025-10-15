Названы главные пострадавшие от ограничений на импорт российского газа

Рост цен на газ, вызванный ограничением на импорт российского энергоресурса, сильнее всего ударил по странам Евросоюза (ЕС). Главных пострадавших назвал генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел, его слова приводит РИА Новости.
В рамках Российской энергетической недели (РЭН) эксперт отметил, что решение ЕС сокращать и ограничивать импорт российского газа привело к серьезному подорожанию этого вида топлива. По данным лондонской биржи ICE, среднемесячная стоимость газа в регионе с января по сентябрь выросла на 23,5 процента в годовом выражении и превысила 440 долларов за тысячу кубометров.
По словам Хамела, сейчас многие европейские производители вынуждены переносить свои мощности в США, где цены на энергоресурсы составляют лишь треть от цен в ЕС.
В результате решения властей ЕС ограничить импорт энергоносителей из России за последние несколько лет доля российского газа в энергетическом балансе Европы уменьшилась почти в два раза. Как заявил вице-премьер России Александр Новак, если раньше доля российских поставок оценивалась примерно в 44 процента, то в настоящее время речь идет всего о 19 процентах.
Россия готова нарастить поставки газа в Европу, если получит соответствующий запрос. Если будет потребность, будет расширяться количество разумных стран, которые хотят сотрудничать и обеспечивать свой энергобаланс надежно и дешево, подчеркнул Новак.