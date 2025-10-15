В России заявили о готовности продавать больше газа в Европу

Россия всегда будет готова нарастить поставки газа в Европу, если получит соответствующий запрос. Об этом во время выступления на Российской энергетической неделе заявил курирующий в правительстве энергетику вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

«Если будет потребность, будет расширяться количество разумных стран, которые хотят сотрудничать и обеспечивать свой энергобаланс надежно и дешево, мы готовы», — подчеркнул он.

Чиновник напомнил, что в прошлые годы, когда в Европе из-за холодной зимы возникала потребность в дополнительных поставках газа, Россия всегда шла навстречу. Для этого приходилось держать дополнительные мощности, чтобы обеспечить увеличение прокачки в необходимый момент, хотя не всегда это было экономически обосновано.

Вместе с тем Новак признал, что зависимость Европы от российского газа падает. Если раньше в совокупном энергобалансе поставки из России занимали 44 процента, то теперь — 19 процентов с учетом как трубопроводного, так и сжиженного природного газа (СПГ).

Европейские власти намерены в перспективе полностью отказаться от энергоресурсов из России, однако для этого им необходимо найти альтернативу. Предполагается, что процесс завершится к 1 января 2028 года, однако такую инициативу поддерживают не все страны ЕС. В частности, Венгрия уверена, что без Москвы не сможет обеспечить потребности в энергоресурсах.

Вместе с тем СМИ утверждают, что руководство республики уговорили согласиться с инициативой полного запрета импорта СПГ с января 2027 года. Противниками такого шага остаются Словакия и Австрия.