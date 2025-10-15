Названы пять настораживающих признаков при общении с мужчинами на сайтах знакомств

Эксперт Рубиэс: Лесть от мужчины с первых сообщений должна насторожить

Директор по коммуникациям первой европейской платформы для немоногамных людей Gleeden Сильвия Рубиэс заявила, что при общении с мужчинами на сайтах знакомств стоит обращать внимание на пять настораживающих признаков. Их она назвала в беседе с изданием Diez Minutos.

Во-первых, Рубиэс призвала сторониться потенциального партнера, который не может ответить на элементарные вопросы или сам себе противоречит во время переписки. Во-вторых, стоит насторожиться, если человек постоянно придумывает оправдания, почему не может прийти на личную встречу, например, он говорит, что должен лететь в командировку.

Третьим признаком, требующим внимания, эксперт назвала использование собеседником чрезмерной лести с первых же сообщений. Кроме того, о недобрых намерениях говорят просьбы о финансовой помощи в начале знакомства. Заключительным настораживающим признаком, по словам Рубиэс, является отказ не только от личной встречи, но даже от видеозвонков и желание общаться исключительно текстом.

