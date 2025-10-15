Новак высказался о ценах на нефть

Вице-премьер Новак: Цены на нефть отражают существующий баланс

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак высказался о ситуации на нефтяном рынке. По его словам, текущая стоимость углеводородов отражает баланс глобального спроса и предложения. Об этом сообщает ТАСС.

«Цены отражают существующий баланс», — сказал вице-премьер в кулуарах Российской энергетической недели.

Накануне, 14 октября, стоимость нефти марки Brent впервые с начала мая опустилась ниже 62 долларов за баррель. Трейдеры связывают такую динамику с остановкой боевых действий в секторе Газа, снижающей риски падения объемов поставок. Учтены в котировках и договоренности стран ОПЕК+, в число которых входит и Россия, о наращивании суточной добычи с ноября на 137 тысяч баррелей в сутки.

К моменту написания материала стоимость нефти оставалась стабильной в рамках торгового дня, составляя 62,41 доллара за баррель.