Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:02, 15 октября 2025Путешествия

Новая ускоренная система въезда в Европу вызвала столпотворение в аэропорту

Euronews: В аэропорту Лиссабона столпотворение после запуска EES
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал «Пора путешествовать! Trip Fare Area»

В европейском аэропорту после запуска новой ускоренной системы въезда и выезда EES (Entry Exit System) образовались огромные очереди путешественников. Об этом сообщает Euronews.

Уточняется, что авиагавань Лиссабона не справилась с вводом нововведения, что вызвало настоящее столпотворение. Система была запущена 12 октября и получила хорошие отзывы чиновников. Однако пассажиры жалуются, что ждут вылета по несколько часов. Эксперты считают, что EES может сделать прохождение паспортного контроля еще труднее, чем прежде.

Ранее сообщалось, что сразу три страны Европы приготовились запустить новую систему въезда и выезда EES с 12 октября — речь идет об Эстонии, Германии и Люксембурге. Уточняется, что цифровая система EES будет собирать биометрические данные всех впервые въезжающих в Шенгенскую зону иностранцев, полностью отказавшись от бумажных штампов в паспортах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китайские автоконцерны внезапно подняли цены на свои машины в России. Подорожали все популярные модели

    В европейской стране спрогнозировали рекордные поставки российского газа

    Россиянка отдала шесть килограммов ювелирных украшений на замену домофона

    Артемий Лебедев раскрыл огромную проблему европейской страны

    Родители 27 лет не выпускали дочь из комнаты

    Вышел самый мощный смартфон Honor

    Новая ускоренная система въезда в Европу вызвала столпотворение в аэропорту

    Сборная Боливии по футболу посетила «Вкусно — и точка» после поражения

    ВС России продвинулись в Волчанске

    Неудовлетворенный тремя проститутками вялый россиянин потерпел фиаско

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости