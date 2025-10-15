Новая ускоренная система въезда в Европу вызвала столпотворение в аэропорту

Euronews: В аэропорту Лиссабона столпотворение после запуска EES

В европейском аэропорту после запуска новой ускоренной системы въезда и выезда EES (Entry Exit System) образовались огромные очереди путешественников. Об этом сообщает Euronews.

Уточняется, что авиагавань Лиссабона не справилась с вводом нововведения, что вызвало настоящее столпотворение. Система была запущена 12 октября и получила хорошие отзывы чиновников. Однако пассажиры жалуются, что ждут вылета по несколько часов. Эксперты считают, что EES может сделать прохождение паспортного контроля еще труднее, чем прежде.

Ранее сообщалось, что сразу три страны Европы приготовились запустить новую систему въезда и выезда EES с 12 октября — речь идет об Эстонии, Германии и Люксембурге. Уточняется, что цифровая система EES будет собирать биометрические данные всех впервые въезжающих в Шенгенскую зону иностранцев, полностью отказавшись от бумажных штампов в паспортах.