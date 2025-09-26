Страны Европы запустят новую систему въезда

The Independent: Эстония, Германия и Люксембург запустят систему EES

Сразу три страны Европы приготовились запустить новую систему въезда и выезда EES (Entry Exit System) с 12 октября — речь идет об Эстонии, Германии и Люксембурге. Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что цифровая система EES будет собирать биометрические данные всех впервые въезжающих в Шенгенскую зону иностранцев, полностью отказавшись от бумажных штампов в паспортах. Полностью европейские страны перейдут на нее к апрелю 2026 года, однако сейчас Эстония, Германия и Люксембург технически уже подготовились к запуску.

Ранее консульство Италии в Москве объяснило запрет российским туристам посещать 7 стран Европы по итальянской шенгенской визе. Там напомнили, что некоторые государства Шенгенской зоны не принимают небиометрические паспорта. Владельцев таких документов в страну не пустят.