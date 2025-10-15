Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 15 октября 2025Забота о себе

Опровергнуты три популярных мифа о сексе во время менструации

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Гинеколог Татьяна Рибейро заявила, что вокруг секса во время менструации сложилось большое количество мифов. Три самых популярных из них она опровергла в беседе с изданием Metropoles.

По словам Рибейро, ошибочно думать, что менструальная кровь может выполнять функцию смазки. Она не обладает такими же свойствами, как лубриканты на водной или силиконовой основе, которые способны снизить риск микротравм и, следовательно, инфицирования.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Также, продолжила доктор, не стоит полагать, что во время менструации невозможно забеременеть. «Сперма сохраняет жизнеспособность в организме женщины до пяти дней. Если у нее короткий цикл, а овуляция происходит вскоре после менструации, она может забеременеть», — пояснила она.

При этом, вопреки стереотипам, секс во время менструации не вредит женскому здоровью, утверждает Рибейро. Несмотря на это во время полового акта необходимо использовать презерватив, поскольку в этот период во влагалище различные патогены могут размножаться активнее.

Ранее сексолог Люси Роуэтт поделилась способами увеличить длительность секса. По ее словам, для этого важно не заострять внимание на проникновении.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый лидер Сирии едет в Москву. Что он хочет обсудить с Путиным?

    Названо вызывающее у бойцов ВСУ опасения российское оружие

    Россиянам рассказали о появлении новых дорожных знаков

    Тройное уничтожение техники ВСУ дронами-«ждунами» сняли на видео

    Крокодил напал на стирающую в реке женщину и съел половину ее тела

    Опровергнуты три популярных мифа о сексе во время менструации

    Ветеран ЧВК «Вагнер» нашел «общее» между ВСУ и армией России

    В США обеспокоились последствием поставок Tomahawk Украине

    Осужденный за покушение на хищение экс-полицейский ушел на СВО

    Немецкому депутату пригрозили госизменой за поездку в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости