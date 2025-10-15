Забота о себе
21:04, 15 октября 2025Забота о себе

Отравившегося метанолом иностранца спасли с помощью русской водки

Врачи вылечили отравившегося метанолом бразильца русской водкой
Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom  

В Бразилии трейдер Клаудио Креспи отравился метанолом, но медики вылечили его с помощью русской водки. Историю иностранца опубликовало издание Metropoles.

Бразилец обратился в больницу после появления боли в животе, спутанности сознания и одышки. Врачи диагностировали у него отравление метанолом и решили воспользоваться антидотом. Правда, нужного препарата в медицинском центре не оказалось.

Двоюродный брат Креспи, который тоже является врачом, порекомендовал семье искать этиловый спирт в высокой концентрации. Тогда племянница мужчины, находившегося к тому моменту в искусственной коме, вспомнила о русской водке, которую ей подарила подруга. Ее на протяжении нескольких дней вводили бизнесмену через зонд для искусственного кормления, после чего он поправился.

Такой способ лечения прокомментировал врач Адемар Симойнш. «Когда печень занята метаболизмом этанола, метанол задерживается и дольше преобразуется в токсичные формы. Это дает организму время вывести часть вещества с мочой и позволяет пациенту получить необходимое лечение в больнице», — рассказал он.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Неронов призвал не употреблять самогон. По его словам, это чревато проблемами со здоровьем, в том числе и слепотой.

