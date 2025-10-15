Интернет и СМИ
Парень почесался во время готовки и испытал «самую невыносимую боль в жизни»

Олег Давыдов
Фото: Sea Wave / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником DetentDropper рассказал о досадной оплошности, испортившей ему вечер и едва не стоившей здоровья. По его словам, все произошло, когда он готовил блюдо мексиканской кухни из риса с добавлением перца халапеньо, который он резал без перчаток.

«После того, как я отправил халапеньо в сковородку, мне вдруг захотелось почесать свое мужское достоинство, и я, как дурак, так и поступил. Стоит добавить, что перед этим у меня был бурный сеанс самоудовлетворения, так что не обошлось без микроразрывов. Как только появился ожог, я побежал в душ, испытывая самую невыносимую боль в моей жизни», — описал автор свои мучения.

Однако при контакте обожженного участка слизистой с водой боль только усилилась. Парень раз за разом пытался промыть пенис с большим количеством мыла, однако улучшений не наступало. Тогда он попробовал применить очищающее средство для лица, а следом — шампунь. Он привел к долгожданному облегчению, однако прошедшие минут показались молодому человеку долгими мучительными часами.

Ранее женщины поделились на Reddit самыми необычными открытиями, которые сделали о пенисе. В частности, многие узнали, что у мужчин случается утренняя эрекция, только когда впервые начали жить со своим партнером.

