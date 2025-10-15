Пашинян пожаловался на пробки в Ереване

Пашинян заявил, что из-за пробок он ехал на велосипеде по тротуару

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за пробок ему пришлось ехать на велосипеде по тротуару. На ситуацию политик пожаловался в своем Telegram-канале.

«Ереванские пробки не щадят даже моих велосипедистов. Приходилось местами ехать по тротуару, чтобы не опоздать на мероприятие по адресу Баграмян 26», —написал Пашинян.

Премьер-министр опубликовал видео, на котором он едет на велосипеде в шлеме. Политик движется по автомобильной дороге, местами перемещаясь на тротуар.

Ранее Пашинян снова выложил видео под музыку, признавшись в любви жене, журналистке Анне Акопян.