Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:08, 15 октября 2025Бывший СССР

Пашинян пожаловался на пробки в Ереване

Пашинян заявил, что из-за пробок он ехал на велосипеде по тротуару
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за пробок ему пришлось ехать на велосипеде по тротуару. На ситуацию политик пожаловался в своем Telegram-канале.

«Ереванские пробки не щадят даже моих велосипедистов. Приходилось местами ехать по тротуару, чтобы не опоздать на мероприятие по адресу Баграмян 26», —написал Пашинян.

Премьер-министр опубликовал видео, на котором он едет на велосипеде в шлеме. Политик движется по автомобильной дороге, местами перемещаясь на тротуар.

Ранее Пашинян снова выложил видео под музыку, признавшись в любви жене, журналистке Анне Акопян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывших бойцов «Азова» начали задерживать на Украине. Их обвиняют в похищении людей во время мобилизации

    Самолет министра войны США экстренно сел в Британии

    Москвичам рассказали о погоде в выходные

    Путин подписал закон о запрете на автосписание денег за онлайн-подписки

    Путин подписал закон об усилении ответственности иностранных агентов

    Москвичам пообещали потепление

    В Раде заявили о двукратном росте дезертиров

    Лавров раскритиковал Рютте и других западных политиков за слова о силе России

    Россиянам назвали способ вернуть часть денег на «Госуслугах» при покупке жилья

    В российском городе кипятком затопило жилой дом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости