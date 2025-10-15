Бывший СССР
13:10, 15 октября 2025Бывший СССР

Пашинян снова записал видео под музыку и признался в любви одному человеку

Пашинян снова выложил видео под музыку, признавшись в любви жене
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова выложил видео под музыку, признавшись в любви жене, журналистке Анне Акопян. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Доброе утро, желаю всем хорошего дня, особенно парам с крепкими семьями и любовью», — написал он.

Он также упомянул свою жену и прикрепил два эмодзи. Первый — с флагом Армении, второй — с красным сердцем.

11 октября Никол Пашинян также выложил видео, где он снял себя на видео под песню российской певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). На видео он сидел с задумчивым лицом.

