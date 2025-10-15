Счетная палата нашла дополнительные доходы для бюджета

Счетная палата оценила скрытые резервы бюджета в 1,5 трлн руб. в 2026-2028 годах

В проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов не учитываются отдельные доходы и риски недобора средств, что в совокупности может принести в казну дополнительно около 1,5 триллиона рублей. К такому выводу в заключении на проект финансового плана трехлетнего периода пришла Счетная палата, пишут «Известия».

Объем предполагаемых доходов в 2026 году составит 546 миллиардов рублей, в 2027-м — 587 миллиардов, а в 2028-м — 665 миллиардов. Что касается рисков не получить запланированное, то они распространяются на 118 миллиардов, 73 миллиарда и 81 миллиард рублей соответственно.

Главным источником дополнительного дохода становится десятипроцентное повышение налога на добавленную стоимость (НДС), который должен принести за три года 1,7 триллиона рублей.

Аудиторы указали, что в подсчетах Минфина не учитываются отмена освобождающей от НДС обслуживание банковских карт льготы, распространение сбора на процессинг и эквайринг (передача и обработка данных при расчетах по банковским картам), а также на сделки по продаже исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, внесенные в Единый реестр российского ПО.

Еще 52 миллиарда рублей могут поступить от акциза на жидкую сталь, если верными окажутся оценки Федеральной налоговой службы (ФНС), а не Минфина. Также 35 миллиардов дополнительно должны принести таможенные сборы в случае правоты оценок будущих объемов импорта, экспорта, средневзвешенных ставок платежей и курса доллара от Федеральной таможенной службы (ФТС).

От приватизации нефинансовых активов может дать 452 миллиарда рублей, хотя в проект бюджета заложено только пять миллиардов за три года. Как указали в Счетной палате, в своих расчетах Минфин не учитывает значительную часть объектов, предназначенных к продаже.

В то же время аудиторы не исключают падения сборов от налога на прибыль на 74 миллиарда рублей за три года. В бюджете цифры взяты из расчета собираемости в 99 процентов, чего в предыдущие годы добиться не удавалось. Еще 68 рублей можно недобрать по вывозной пошлине на газ, а 55 миллиардов — по таможенным пошлинам, которые платят физлица. Отдельно существует риск недополучения 50 миллиардов рублей дивидендов и доходов от долей в уставных капиталах компаний.