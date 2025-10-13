Экономика
Прогнозы собираемости налогов в России назвали завышенными

Счетная палата: Прогнозы собираемости налога на прибыль и НДС на 2025-й завышены
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Прогнозы собираемости по налогу на прибыль и НДС в поправках к бюджету на 2025 год оказались завышены. Об этом со ссылкой на заключение Счетной палаты (СП) сообщает «Интерфакс».

По данным аудиторов, показатель собираемости налога на прибыль организаций на уровне 98,5 процента с учетом реальной динамики оптимистичен. Так, по итогам прошлого года этот показатель составил 97,5 процента. К 1 июля 2024-го он равнялся 94,5 процента, к 1 июля текущего года — лишь 92,6 процента.

«С учетом сложившегося уровня собираемости НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, учтенный в расчете уточненной оценки показатель собираемости на уровне 97,1 процента может быть не достигнут», — заключили в Счетной палате.

Также аудиторы оценили проект введения НДС на операции по банковским картам, внесенный правительством в Госдуму. Они обратили внимание, что в документах отсутствуют расчеты, подтверждающие обоснованность отмены соответствующей льготы, которая действует с 2006 года. Сейчас налогом не облагаются в том числе операции, на которые указали в СП, но проектом предусмотрена отмена этого освобождения.

