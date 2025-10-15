Бывший СССР
Подробности о продвижении ВС России в ДНР раскрыли

Марочко: ВС России улучшили тактическое положение в районе Торского в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают развивать наступление в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«За истекшие сутки наши передовые отряды улучшили тактическое положение в районе Торского в ДНР. Северо-западнее Ямполя под контроль ВС РФ перешел участок лесистой местности, также наши бойцы взяли под огневой контроль ж/д станцию Медовый», — рассказал Марочко.

По его словам, российским военным также удалось взять под контроль часть домов в Ямполе. В их числе было здание поселкового совета.

Ранее стало известно, что российские военные практически окружили ВСУ в Дроновке в ДНР. Передовые маневренные группы армии РФ начали закрепляться на востоке населенного пункта.

