Российские военные начали окружать населенный пункт в ДНР

Марочко: Российские военные практически окружили ВСУ в Дроновке

Российские военные практически окружили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Дроновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

По его словам, армия России усилила давление на ВСУ на данном участке фронта. В результате оборона украинских подразделений была проломлена северо-западнее и юго-восточнее населенного пункта.

«Также передовые маневренные группы ВС РФ начали процесс закрепления с восточной части Дроновки. Исходя из оперативно-тактической обстановки, можно говорить об охвате дислоцированной в данном районе группировки ВФУ и полномасштабной операции российской армии по освобождению данного населенного пункта», — заключил Марочко.

