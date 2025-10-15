Марочко сообщил о расчленении обороны ВСУ войсками России на купянском участке

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России на купянском направлении продолжают расширять зону контроля в условиях сопротивления украинских войск в Купянске. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что летом ВС РФ осуществили ряд наступательных мероприятий, что привело к успеху: российским штурмовикам одновременно удалось продвинуться как в самом Купянске с нескольких направлений, вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым расчленив ее на несколько частей, так и успешно наступать по всему участку.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что положительное для ВСУ развитие событий в Купянске исключено. Также отмечается, что попытки деблокировать город маловероятны, поскольку Купянск превращается в место уничтожения украинских подразделений, как до того было в Артемовске.