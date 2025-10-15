Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:08, 15 октября 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о «расчленении» обороны ВСУ на одном участке

Марочко сообщил о расчленении обороны ВСУ войсками России на купянском участке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России на купянском направлении продолжают расширять зону контроля в условиях сопротивления украинских войск в Купянске. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что летом ВС РФ осуществили ряд наступательных мероприятий, что привело к успеху: российским штурмовикам одновременно удалось продвинуться как в самом Купянске с нескольких направлений, вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым расчленив ее на несколько частей, так и успешно наступать по всему участку.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что положительное для ВСУ развитие событий в Купянске исключено. Также отмечается, что попытки деблокировать город маловероятны, поскольку Купянск превращается в место уничтожения украинских подразделений, как до того было в Артемовске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Феодосии описал ситуацию на горящей третьи сутки после атаки ВСУ нефтебазе в Крыму

    США захотели еще больше заработать на Украине

    В США раскрыли проблемы с возможной поставкой Tomahawk Украине

    Скрывавшегося в России участника кровавого стамбульского преступления взяли под стражу

    Россиянам объяснили принцип расчета пенсионных баллов

    Россияне в ноябре получат выплаты досрочно

    Марочко рассказал о «расчленении» обороны ВСУ на одном участке

    Российский боец рассказал о новом способе сдачи ВСУ в плен

    В Генштабе назвали дату отправки призывников в воинские части

    Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда рассказала о напугавшем ее преследователе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости