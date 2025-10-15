Подростки несколько месяцев мстили матери за одну ее привычку

Пользовательница Reddit с ником Bingc710 рассказала, как вместе с братом в 1990-х отомстила собственной матери за раздражавшую их привычку женщины. По ее словам, тогда они были подростками и больше всего на свете не любили оказываться в центре внимания.

«На наши дни рождения мы ходили ужинать в рестораны. Мама говорила официантам, что у нас праздник, чтобы они подходили и пели то, что всегда поется в ресторанах в таких случаях. Мы ненавидели это и постоянно просили ее этого не делать. Она улыбалась, смеялась, соглашалась, но в следующий раз все повторялось», — написала автор.

В итоге ей и ее брату это надоело, и они придумали элегантный способ беззлобно отомстить матери. Каждый раз, когда семья приходила в ресторан по любому поводу, подростки подсказывали официантам, что у женщины сегодня день рождения. После этого в какой-то момент трапезы сотрудники заведения выходили и пели ей ту же самую поздравительную песню. Это продолжалось несколько месяцев, но в итоге возымело эффект.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о навозной мести бывшему другу. По его словам, тот сам положил начало противостоянию, чрезмерно остро отреагировав на бытовую ссору.