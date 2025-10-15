Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:34, 15 октября 2025Интернет и СМИ

Подростки несколько месяцев мстили матери за одну ее привычку

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepic.diller / Freepik

Пользовательница Reddit с ником Bingc710 рассказала, как вместе с братом в 1990-х отомстила собственной матери за раздражавшую их привычку женщины. По ее словам, тогда они были подростками и больше всего на свете не любили оказываться в центре внимания.

«На наши дни рождения мы ходили ужинать в рестораны. Мама говорила официантам, что у нас праздник, чтобы они подходили и пели то, что всегда поется в ресторанах в таких случаях. Мы ненавидели это и постоянно просили ее этого не делать. Она улыбалась, смеялась, соглашалась, но в следующий раз все повторялось», — написала автор.

В итоге ей и ее брату это надоело, и они придумали элегантный способ беззлобно отомстить матери. Каждый раз, когда семья приходила в ресторан по любому поводу, подростки подсказывали официантам, что у женщины сегодня день рождения. После этого в какой-то момент трапезы сотрудники заведения выходили и пели ей ту же самую поздравительную песню. Это продолжалось несколько месяцев, но в итоге возымело эффект.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о навозной мести бывшему другу. По его словам, тот сам положил начало противостоянию, чрезмерно остро отреагировав на бытовую ссору.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто камень? Уволен, *****!» Губернатор вспылил из-за отношения чиновника к мемориалу участникам Великой Отечественной войны

    Блогерша описала впечатления жителей Панамы от России словами «вытаращили глаза»

    В России предложили повысить одну важную выплату

    В России высмеяли повторяющиеся заявления Трампа

    В Польше родители почти 30 держали дочь в заточении

    Переспавшую с тысячей мужчин порнозвезду Бонни Блю попытались обратить в религию

    В Британии назвали число переданных Украине за полгода дронов

    Подростки несколько месяцев мстили матери за одну ее привычку

    В России предложили вернуть один документ в советском формате

    Постпред Украины в ООН похвалил Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости