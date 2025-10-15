Ценности
Популярная 60-летняя актриса показала грудь в едва распахнутом халате

60-летняя актриса Элизабет Херли показала фото в едва распахнутом халате
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фото в едва распахнутом халате. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летнюю знаменитость запечатлели во время подготовки к выходу в свет. Она позировала с ярким макияжем в кресле, закинув ногу на ногу. На артистке был надет белый халат, который частично оголял ее грудь.

Поклонники оценили эффектный образ звезды «Остина Пауэрса» в комментариях под постом. «Красивая женщина», «Ты выглядишь потрясающе», «Я бы точно снял с тебя халат», «Твоя великолепная улыбка сводит с ума», «Богиня», — высказывались они.

Ранее Элизабет Херли раскрыла секрет красоты и стройной фигуры.

.
