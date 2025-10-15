Путин подписал закон о запрете списания денег с отвязанной карты

Путин подписал закон, запрещающий списывать деньги с отвязанной карты

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий списывать деньги за онлайн-подписки с банковской карты, которую пользователь отвязал. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что после удаления пользователем банковской карты из личного кабинета исполнитель услуг больше не сможет списывать с нее плату. Кроме того, продавец интернет-подписки обязан обеспечить отказ от использования удаленных покупателем реквизитов. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

До этого кабмин одобрил запрет на автоматические списания денежных средств за онлайн-подписки. Отмечалось, что речь идет о доработке закона «О защите прав потребителей».