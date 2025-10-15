Путешествия
17:14, 15 октября 2025Путешествия

Пьяный мужчина бросил пивную бутылку в лодку с туристами и ранил трехлетнюю девочку

TOI: Пьяный мужчина бросил пивную бутылку в лодку и ранил ребенка в Индии
Алина Черненко

Фото: Stringer / Reuters

Пьяный мужчина в Индии бросил пивную бутылку в проплывавшую мимо лодку с туристами и ранил ребенка. Подробностями истории поделился портал The Times of India (TOI).

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 14 октября, в городе Тривандрам, штат Керала. Когда группа туристов из Калькутты наслаждалась водной прогулкой, 35-летний индиец Санодж решил бросить в них стеклянную бутылку. Она ударилась о борт лодки и разбилась, а осколки попали в лицо трехлетней девочке. Ребенка пришлось госпитализировать.

Очевидцы сообщили о произошедшем полицейским, которые немедленно прибыли на место. Вскоре после этого Саноджа взяли под стражу. Ему будут предъявлены обвинения в нападении и создании угрозы общественной безопасности.

По словам сотрудников проката лодок, в последние месяцы в этом районе участились нападения на туристов. Они утверждают, что группы пьяных молодых людей часто слоняются возле набережной, бросая бутылки, выкрикивая непристойности и показывая неприличные жесты.

В ноябре 2024 года российская чиновница бросила тяжелый пакет с бутылками в лицо бортпроводнице. Сотрудница авиакомпании написала заявление в полицию.

