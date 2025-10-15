Работодатели пожаловались на одну из главных проблем

В России 52 процента опрошенных работодателей назвали очень актуальной проблему нехватки «синих воротничков». Это показало исследование, проведенное сервисом «Зарплата.ру». Его результаты приводит РИА Новости.
Самым распространенным способом привлечения новых кадров участники опроса назвали повышение заработных плат. За такой вариант высказались 57 процентов. Кроме того, по 43 процента используют разного рода бонусы, льготы и гибкий график работы. Возможность карьерного роста обещают 42 процента, а 40 процентов надеются заинтересовать соискателя программами обучения и развития.
Также работодатели посетовали на то, что не могут позволить себе такие методы привлечения, как дополнительные оплачиваемые дни отдыха, ипотечные льготные условия, расширенный соцпакет с возможностями курортного лечения. При этом неконкурентный уровень зарплат оказался для 64 процентов опрошенных главной помехой, препятствующей найму новых сотрудников.
В списке также оказались непривлекательные условия труда, удаленность работы от дома, переработки, отсутствие возможностей для карьерного роста, отсутствие бонусов и премий, недостаток информации в вакансиях, непопулярность рабочих профессий среди молодых соискателей.
Ранее выяснилось, что российские работодатели стали чаще искать сотрудников, которые владеют навыками работы с нейросетями. С 2020 года число вакансий, в которых содержится соответствующий пункт, выросло почти в десять раз.