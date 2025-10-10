Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:52, 10 октября 2025Экономика

Работодатели стали чаще упоминать один навык при поиске сотрудников

HH.ru: Число вакансий с упоминанием нейросетей выросло в десять раз
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские работодатели стали чаще искать сотрудников, которые умеют работать с нейросетями. Это выяснили специалисты рекрутингового сервиса hh.ru. Их выводы процитировала «Газета.Ru».

Оказалось, что с 2020 года количество вакансий, в которых упоминается владение нейросетями, увеличилось почти в десять раз. Таким образом, владение инструментами искусственного интеллекта превращается в новый базовый навык не только для айтишников, но и для представителей креативных и сервисных профессий. Чаще всего данный навык упоминается в резюме копирайтеров и редакторов.

Более того, в 2025 году стали появляться вакансии для секретарей, инженеров по качеству, учителей, мерчандайзеров и даже электромонтажников, в которых упоминается владение нейросетями.

Ранее Банк России сообщил, что искусственный интеллект помогает сформировать полное представление об экономической ситуации в стране. По данным регулятора, ИИ позволяет аналитикам и экономистам более эффективно обрабатывать и анализировать данные. Однако для эффективного использования этой технологии, в том числе для принятия решений по жесткости денежно-кредитной политики, нейросети требуется большой объем исторической информации, которой пока недостаточно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергосистема на грани коллапса». Армия России вывела из строя ключевые ГЭС и ТЭС Украины. Города погрузились во тьму

    Женщина с четвертой стадией рака рассказала о неочевидных симптомах заболевания

    Российская авиакомпания нарушила права пассажиров и поплатилась

    Стали известны планы США после первого этапа мирного плана по Газе

    Раскрыты сроки наступления метеорологической зимы в Москве

    Задержанного в Баку российского журналиста освободили

    56-летняя супермодель в прозрачном платье без нижнего белья посетила балет

    Мусоровоз переехал пенсионерку в российском городе и попал на видео

    Женщина неделю проболела дома и разбогатела на восемь миллионов рублей

    Раскрыто реальное время работы iPhone 17

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости