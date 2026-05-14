Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:01, 14 мая 2026РоссияЭксклюзив

Названа причина высокого давления у мужчин в России

Биолог Баранова: От высокого давления страдают мужчины из дальних регионов РФ
Наталья Гранина
Наталья Гранина (Редактор отдела «Россия»)
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: My Ocean Production / Shutterstock / Fotodom  

Мужчины в отдаленных от Москвы регионах чаще страдают от высокого верхнего давления, чем жители столицы. Причину такой особенности россиян назвала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в интервью «Ленте.ру».

Возьмем мужчин, у которых верхнее давление 150 и выше. В Хабаровском крае их больше, чем в Москве. Но это не потому, что там генетика другая. Хотя она, конечно, другая. Просто мужчины из дальних регионов не любят пить таблетки

Анча Баранова биолог

По ее словам, мужчины в регионах не любят пить таблетки, а москвичи «немножко более домашние» и лекарства принимают. В этом, как предполагает Баранова, может быть причина разницы в давлении.

Материалы по теме:
«Россияне — европейцы, но не совсем» Почему одна и та же таблетка помогает не всем и есть ли у болезней национальность
«Россияне — европейцы, но не совсем»Почему одна и та же таблетка помогает не всем и есть ли у болезней национальность
Сегодня
«Мы все умрем, это факт» Россияне массово сдают анализы и скупают БАДы. Почему это не делает их здоровее?
«Мы все умрем, это факт»Россияне массово сдают анализы и скупают БАДы. Почему это не делает их здоровее?
4 апреля 2026
«Масштаб колоссальный» Как «тихая пандемия» поразила миллионы россиян?
«Масштаб колоссальный»Как «тихая пандемия» поразила миллионы россиян?
2 апреля 2026

Ранее британские исследователи рассказали, как можно заметно снижать артериальное давления без медикаментов: для этого человеку стоит регулярно заниматься спортом. Физическая нагрузка, по результатам их работ, помогает улучшать состояние сосудов и снижать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы такие идиоты?» Словакия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за стратегии по российским энергоносителям

    Онищенко раскрыл сроки создания вакцины от хантавируса

    Си Цзиньпин назвал ключевой фактор в отношениях КНР и США

    Новый маршрут «Москва — область» в Мытищи запустят в конце недели

    Российский офицер назвал помощников в зачистке позиций ВСУ

    Зеленского предупредили о катастрофе

    Американский профессор сообщил о новом военном союзе против России

    На Западе раскрыли фатальные для Украины последствия скандала с Ермаком

    Названа причина высокого давления у мужчин в России

    Муж перемолол королеву красоты в блендере и спокойно выслушал приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok