Названа причина высокого давления у мужчин в России

Биолог Баранова: От высокого давления страдают мужчины из дальних регионов РФ

Мужчины в отдаленных от Москвы регионах чаще страдают от высокого верхнего давления, чем жители столицы. Причину такой особенности россиян назвала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в интервью «Ленте.ру».

Возьмем мужчин, у которых верхнее давление 150 и выше. В Хабаровском крае их больше, чем в Москве. Но это не потому, что там генетика другая. Хотя она, конечно, другая. Просто мужчины из дальних регионов не любят пить таблетки Анча Баранова биолог

По ее словам, мужчины в регионах не любят пить таблетки, а москвичи «немножко более домашние» и лекарства принимают. В этом, как предполагает Баранова, может быть причина разницы в давлении.

Ранее британские исследователи рассказали, как можно заметно снижать артериальное давления без медикаментов: для этого человеку стоит регулярно заниматься спортом. Физическая нагрузка, по результатам их работ, помогает улучшать состояние сосудов и снижать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.