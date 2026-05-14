На Западе раскрыли фатальные для Украины последствия скандала с Ермаком

Депутат Картайзер: Скандал с Ермаком отразится на выделении помощи Украине

Громкий скандал с бывшим главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком отразится на поддержке Киева со стороны Евросоюза. К такому выводу пришел депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, пишет РИА Новости.

«Да. Даже если правительства хотят продолжать нынешнюю политику масштабной финансовой поддержки Украины, общественное мнение быстро меняется в противоположном направлении», — отметил Картайзер.

Так он ответил на вопрос о том, может ли коррупционный скандал вокруг Ермака повлиять на будущую финансовую помощь со стороны Европы.

Ранее сообщалось, что Андрей Ермак высказался о слухах, будто у него состоялся эмоциональный разговор с главой республики Владимиром Зеленским после увольнения. Он опроверг эту информацию. Политик заявил в разговоре с журналистом, что его беседа с украинским лидером после отставки была «абсолютно нормальной».

До этого Ермака забросали яйцами возле здания суда, после того как ему предъявили подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов.