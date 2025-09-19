Банк России рассказал о возможности использования ИИ в принятии решений по ключевой ставке

ЦБ: ИИ помогает формировать полное представление об экономической ситуации в РФ

Искусственный интеллект (ИИ) помогает сформировать полное представление об экономической ситуации в России. О возможности использования технологий в принятии решений по ключевой ставке рассказали в пресс-службе Банка России.

В ЦБ признали, что ИИ помогает аналитикам и экономистам более эффективно обрабатывать и анализировать данные. Однако для эффективного использования этой технологии в том числе для принятия решений по жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) нейросети требуется большой объем исторической информации, которой в настоящий момент пока недостаточно.

«Экспертная оценка по-прежнему играет ключевую роль в принятии решений в Банке России. Решения по ключевой ставке и другим важным вопросам остаются исключительно в компетенции Совета директоров», — подчеркнули в регуляторе.

Вместе с тем Центробанк применяет ИИ в других областях — он классифицирует и маршрутизирует жалобы, а также помогает адаптировать язык аналитических материалов регулятора чтобы сделать их более понятными для разных целевых аудиторий.

Также в регуляторе заявили, что в своих решениях по ключевой ставке руководствуются принципом «семь раз отмерь, один раз отрежь». Ситуация со смягчением денежно-кредитной политики сложная — есть риск, что рост цен не замедлится так быстро и устойчиво, как хотелось бы, поэтому ЦБ вынужден действовать осторожно.