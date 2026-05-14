Муж перемолол королеву красоты в блендере и спокойно выслушал приговор

Мужа королевы красоты Йоксимович приговорили к пожизненному сроку за ее убийство

Мужа финалистки конкурса «Мисс Швейцария — 2007» приговорили к пожизненному заключению за расправу над ней. Об этом сообщает Daily Mail.

Изуродованные останки 38-летней королевы красоты Кристины Йоксимович нашел ее отец в феврале 2024 года. Главным подозреваемым сразу же стал ее муж Марк Рибен (ранее в следственных документах он проходил под псевдонимом «Томас»). Он утверждал, что обнаружил жену уже без признаков жизни и запаниковал. В марте 2024-го Рибен признался в преступлении, но заявил, что женщина напала на него с ножом, и он защищался. Судмедэкспертиза опровергла эти показания. Выяснилось, что Йоксимович была расчленена с помощью лобзика, садовых ножниц и ножа. Несколько частей ее тела Рибен перемолол в блендере, а затем растворил в химикатах.

13 мая суд Базеля приговорил мужчину к пожизненному сроку. По словам репортеров, он спокойно выслушал приговор, не выказав никаких эмоций. Рибена также обязали выплатить по 100 тысяч швейцарских франков (9,45 миллиона рублей) двум дочерям и матери Йоксимович, 120 тысяч франков (11,3 миллиона рублей) ее отцу и 60 тысяч франков (6,5 миллиона рублей) ее сестре.

В обвинительном заключении сказано, что Рибен действовал сознательно и преднамеренно. Он пошел на преступление после того, как Йоксимович попросила о разводе. После расправы он спокойно отвел детей поужинать в ресторан. При этом защита Рибена утверждала, что он действовал в рамках самообороны. Адвокаты настаивали на трехлетнем сроке для подзащитного. Собравшиеся перед зданием суда люди встретили окончательный приговор радостными криками и аплодисментами.

