07:00, 14 мая 2026

Тарпищев описал эмоции от смены гражданства Касаткиной

Алексей Гусев

Фото: RAGHED WAKED / Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев описал эмоции от смены гражданства Дарьей Касаткиной. Об этом сообщает Sport24.

По словам функционера, он не сожалеет о произошедшем. «Касаткина сменила спортивное гражданство, когда уже заканчивала карьеру. Поэтому абсолютно не жалко, что она теперь выступает не под российским флагом», — заявил Тарпищев.

Ранее 29-летняя Касаткина высказалась о хейте в свой адрес после смены гражданства. Спортсменка отметила, что лично до нее долетает больше позитива.

29 марта прошлого года Касаткина объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.

