Тарпищев описал эмоции от смены гражданства Касаткиной

Тарпищев: Абсолютно не жалко, что Касаткина теперь выступает под другим флагом

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев описал эмоции от смены гражданства Дарьей Касаткиной. Об этом сообщает Sport24.

По словам функционера, он не сожалеет о произошедшем. «Касаткина сменила спортивное гражданство, когда уже заканчивала карьеру. Поэтому абсолютно не жалко, что она теперь выступает не под российским флагом», — заявил Тарпищев.

Ранее 29-летняя Касаткина высказалась о хейте в свой адрес после смены гражданства. Спортсменка отметила, что лично до нее долетает больше позитива.

29 марта прошлого года Касаткина объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.