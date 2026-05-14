Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:11, 14 мая 2026Мир

Американский профессор сообщил о новом военном союзе против России

Профессор Сакс: Создание ЕС и Украиной военного союза означает войну с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Создание ЕС военного союза с Украиной равносильно началу войны с Россией. Такое мнение высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.

«После переворота в Киеве и США, и Украина были нацелены на расширение НАТО», — отметил он.

По словам эксперта, «»когда США утратили интерес к проекту, потому что Россия встала на защиту своих позиций и сказала: "Нет, НАТО не будет расширяться на Украину", — европейцы подхватили это как свой проект». Также профеесор предостерег Европу от создания нового антироссийского альянса.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе захотели сделать экс-канцлера Германии Ангелу Меркель посредником в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Как пишут СМИ, в пользу кандидатуры Меркель говорит ряд факторов: политик разговаривает на русском языке, она давно находится в отставке, что делает ее относительно нейтральной фигурой, а также она лично знакома с украинским и российским лидерами.

До этого сама Меркель призвала Европу к прямому диалогу с Россией. По ее словам, ЕС стоит добиться независимости от США и активно использовать дипломатию для урегулирования украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы такие идиоты?» Словакия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за стратегии по российским энергоносителям

    Онищенко раскрыл сроки создания вакцины от хантавируса

    Си Цзиньпин назвал ключевой фактор в отношениях КНР и США

    Новый маршрут «Москва — область» в Мытищи запустят в конце недели

    Российский офицер назвал помощников в зачистке позиций ВСУ

    Зеленского предупредили о катастрофе

    Американский профессор сообщил о новом военном союзе против России

    На Западе раскрыли фатальные для Украины последствия скандала с Ермаком

    Названа причина высокого давления у мужчин в России

    Муж перемолол королеву красоты в блендере и спокойно выслушал приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok