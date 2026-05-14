Профессор Сакс: Создание ЕС и Украиной военного союза означает войну с Россией

«После переворота в Киеве и США, и Украина были нацелены на расширение НАТО», — отметил он.

По словам эксперта, «»когда США утратили интерес к проекту, потому что Россия встала на защиту своих позиций и сказала: "Нет, НАТО не будет расширяться на Украину", — европейцы подхватили это как свой проект». Также профеесор предостерег Европу от создания нового антироссийского альянса.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе захотели сделать экс-канцлера Германии Ангелу Меркель посредником в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Как пишут СМИ, в пользу кандидатуры Меркель говорит ряд факторов: политик разговаривает на русском языке, она давно находится в отставке, что делает ее относительно нейтральной фигурой, а также она лично знакома с украинским и российским лидерами.

До этого сама Меркель призвала Европу к прямому диалогу с Россией. По ее словам, ЕС стоит добиться независимости от США и активно использовать дипломатию для урегулирования украинского конфликта.