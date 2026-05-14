Раскрыты самые «штрафоопасные» участки дорог Москвы

2ГИС: В Москве чаще всего превышают скорость на одном из участков МКАД

Местом, где чаще всего фиксировались нарушения скоростного режима в Москве, оказался участок МКАД на пересечении с Бесединским шоссе. Выяснилось, что за период с апреля по октябрь 2025 года здесь одной камерой было зафиксировано более пяти тысяч случаев превышения скорости водителями, что эквивалентно минимальной сумме штрафов в 3,75 миллиона рублей. Об этом свидетельствует исследование сервиса 2ГИС, имеющееся в распоряжении «Ленты.ру».

Количество случаев превышения скоростного режима под этой камерой составило 1,9 процента от всех аналогичных нарушений в городе.

Изображение: «2ГИС Про»

Также в топ-5 локаций, где водители чаще всего получали штрафы, вошли пересечение Киевского шоссе с улицей Адмирала Корнилова в районе станции метро «Румянцево», участок МКАД на пересечении с Минским шоссе, Северо-Восточная хорда у станции метро «Шоссе Энтузиастов» и пересечение МКАД с Ленинским проспектом.

Самые «штрафоопасные» камеры стоят на стыках скоростных режимов, например, там, где ограничение 90 километров в час внезапно меняется на 60 километров в час. Водители не всегда успевают адаптироваться, и именно здесь чаще всего фиксируются превышения Сергей Кириллов руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС

Определить самые «штрафоопасные» места помогли стационарные камеры, фиксирующие нарушения. Все эти локации в том числе отображены на картах геоаналитического сервиса «2ГИС Про». Расчет суммы штрафов, которую теоретически могли собрать эти камеры в указанный период, был выполнен исходя из минимального штрафа в 750 рублей за одно превышение скорости.

