Телезвезда в микробикини снялась для Sports Illustrated

Популярная американская блогерша и телезвезда Аликс Эрл в откровенном образе снялась для журнала Sports Illustrated. Кадры появились на сайте издания.
25-летняя инфлюэнсерша, известная по видеороликам в TikTok, предстала перед камерой на фоне поля в золотом микробикини, которое демонстрировало ее фигуру. Комплект состоял из ультракоротких плавок и бюстгальтера с треугольными чашками на завязках.
Эрл показала рельефное тело с кубиками пресса, распустив при этом завитые в легкие локоны волосы. В качестве акцентного аксессуара стилисты подобрали ей браслет.
В марте телезвезда снялась для обложки Sports Illustrated в бикини за 310 тысяч рублей. Автором съемки, которая проходила в Ботсване, выступил фотограф Рувен Афанадор.