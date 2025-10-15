Наука и техника
Раскрыты козыри российской «Молнии-2» в СВО

Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Самое главное, что получили российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа «Молния-2», — это два двигателя. Козыри изделия раскрыла газета «Известия».

По словам оператора «Молнии-2» сержанта Андрея Бондаренко, аппарат работает на дистанции 40 километров, однако «здесь все, конечно, зависит от погоды и от рельефа». Управление БПЛА осуществляется по технологии FPV. Нагрузка в большинстве случаев — осколочно-фугасная боевая часть ОФБЧ-2. Для обхода средств радиоэлектронной борьбы противника в зоне специальной военной операции (СВО) используется режим автопилота.

«Главные козыри этого аппарата — мощная боевая часть и дальность действия, сочетающиеся с низкой ценой благодаря потоковому производству», — говорится в публикации.

Издание отмечает простоту сборки аппаратов, а также их легкость — три бойца пешком способны унести до десяти «Молний-2».

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что в сентябре российские дроны-камикадзе «Молния-2» обогнали аппараты линейки «Ланцет» по интенсивности применения.

В том же месяце Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что Вооруженные силы России начали использовать оптоволоконные БПЛА «Молния-2».

