Роспотребнадзор перечислил основания для запрета БАДов

Роспотребнадзор обосновал запрет на продажу БАДов

Роспотребнадзор разместил проект списка оснований, по которым можно будет запретить продажу биологически активных добавок (БАДов). Соответствующий документ опубликован для общественного обсуждения, передает «Коммерсантъ».

В проекте перечисляются основания для запрета розничная торговля биодобавками, в том числе и через интернет. Одним из них может стать тот факт, что товар не прошел госрегистрацию. Также в списке запрещенных находятся БАДы, которые содержат запрещенные запрещенные законами РФ вещества или на пачке нет информации об изготовителе.

Перечь включает в себя и те БАДы, которые маскируются под видом пищевых добавок. Как задумали в Роспотребнадзоре, эффективность биодобавок действительна, если входящие в него вещества включены в клинические рекомендации Минздрава и официальные документы, разработанные медицинскими центрами или профессиональными ассоциациями.

Ранее российский терапевт Ольга Чистик предостерегла граждан от лечения болезней БАДами. По словам специалиста, хх нельзя воспринимать как полноценное лекарство.