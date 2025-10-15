Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:37, 15 октября 2025Россия

Роспотребнадзор перечислил основания для запрета БАДов

Роспотребнадзор обосновал запрет на продажу БАДов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Роспотребнадзор разместил проект списка оснований, по которым можно будет запретить продажу биологически активных добавок (БАДов). Соответствующий документ опубликован для общественного обсуждения, передает «Коммерсантъ».

В проекте перечисляются основания для запрета розничная торговля биодобавками, в том числе и через интернет. Одним из них может стать тот факт, что товар не прошел госрегистрацию. Также в списке запрещенных находятся БАДы, которые содержат запрещенные запрещенные законами РФ вещества или на пачке нет информации об изготовителе.

Перечь включает в себя и те БАДы, которые маскируются под видом пищевых добавок. Как задумали в Роспотребнадзоре, эффективность биодобавок действительна, если входящие в него вещества включены в клинические рекомендации Минздрава и официальные документы, разработанные медицинскими центрами или профессиональными ассоциациями.

Ранее российский терапевт Ольга Чистик предостерегла граждан от лечения болезней БАДами. По словам специалиста, хх нельзя воспринимать как полноценное лекарство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый лидер Сирии едет в Москву. Что он хочет обсудить с Путиным?

    Крокодил напал на стирающую в реке женщину и съел половину ее тела

    Опровергнуты три популярных мифа о сексе во время менструации

    Ветеран ЧВК «Вагнер» нашел «общее» между ВСУ и армией России

    В США обеспокоились последствием поставок Tomahawk Украине

    Осужденный за покушение на хищение экс-полицейский ушел на СВО

    Немецкому депутату пригрозили госизменой за поездку в Россию

    Apple оказалась зависимой от Китая

    Роспотребнадзор перечислил основания для запрета БАДов

    На Украине раскрыли замысел Зеленского перед встречей с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости