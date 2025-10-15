В МВД назвали способ узнать число оформленных на человека сим-карт

МВД: Проверить число оформленных сим-карт можно на Госуслугах или у оператора

Проверить число оформленных на одного абонента сим-карт можно на портале «Госуслуги» или у мобильного оператора. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram.

Если человеку необходимо узнать через «Госуслуги», сколько на него зарегистрировано сим-карт, ему следует авторизоваться в личном кабинете, зайти в раздел «SIM-карты» и посмотреть перечень всех номеров, оформленных на один паспорт. Если среди них окажутся незнакомые номера, от них можно отказаться.

Другой вариант проверки — позвонить в службу поддержки мобильного оператора или прийти в салон связи с паспортом. Там абоненту должны предоставить полный список оформленных на него номеров.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана с сим-картами. Сообщается, что аферисты, используя поддельные документы, могут получить дубликат сим-карты у оператора связи. В результате в их распоряжении могут оказаться СМС-сообщения, коды подтверждения и другие личные данные жертвы.

