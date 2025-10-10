Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с сим-картами

МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с дубликатом сим-карты

Мошенники придумали новую схему обмана с сим-картами. Об этом россиян предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Сообщается, что аферисты, используя поддельные документы, могут получить дубликат сим-карты у оператора связи. В результате в их распоряжении могут оказаться СМС-сообщения, коды подтверждения и другие личные данные жертвы.

На то, что мошенники пытаются перехватить номер, могут указывать проблемы с интернетом, рассказали в МВД. Также насторожить должна ситуация, когда на телефон внезапно перестали поступать звонки.

Если возникли подозрения, что номер попал в руки злоумышленников, необходимо связаться с оператором связи и узнать, не выпускался ли дубликат сим-карты. Кроме того, в МВД посоветовали для защиты от мошенников сменить пароли от учетных записей и подключить двухфакторную аутентификацию везде, где возможно.

Ранее МВД предупредило россиян об опасной мошеннической рассылке в мессенджере Telegram. Уточнялось, что в ней пользователям обещают предоставить инструкцию по получению новой выплаты.