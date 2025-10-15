Россиянам рассказали о полезных продуктах для здоровья глаз

Эксперт Куликов: Здоровье глаз напрямую зависит от питания

На здоровье глаз оказывают значительное влияние не только наследственность и общее состояния организма, но и питание. Об этом в беседе с журналистами RT рассказал кандидат технических наук, директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии им. академика РАН И.А. Рогова Дмитрий Куликов.

По словам специалиста, помочь сохранить здоровье глаз поможет составленный рацион, насыщенный витаминами, минералами и антиоксидантами, снизить риск развития офтальмологических заболеваний, замедляет возрастные изменения и поддерживает остроту зрения.

Особое значение в этой связи имеют продукты, которые содержат витамины А, С, Е, жирные кислоты омега‑3 и такие микроэлементы, как цинк и селен. Самыми полезными продуктами для глаз оказались морковь, тыква, сладкий перец, жирная рыба, яйца, а также ягоды темные сорта и листовые зеленые овощи.

«Дополнительно полезны орехи и семена как источники витамина Е и цинка, а также цельнозерновые продукты и

цитрусовые, которые укрепляют стенки капилляров и защищают ткани глаз от окислительного стресса», — пояснил Куликов.

Ранее врач Кирилл Светлаков раскрыл простые правила для сохранения зрения. Как отметил офтальмолог, для этого нужно заниматься гимнастикой для глаз. Самая известная техника — упражнение «20-20-20»: