Россиянин поплатился за сбор информации о военнослужащих

В Брянской области мужчину приговорили к 12 годам за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, продавец-консультант из Клинцов являлся противником проведения Специальной военной операции (СВО) и договорился с представителем Главного управления разведки Украины передавать им информацию о российских войсках и склонять их к сдаче в плен.

Для реализации договоренностей фигурант установил доверительные отношения с местной жительницей, которая владела необходимой ему информацией. В процессе общения мужчина попросил предоставить ему данные военнослужащего, сообщив, что через свои контакты организует его переход на сторону ВСУ.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, в результате фигурант передал своим кураторам легенду о военнослужащем, будучи уверенным в ее правдивости. Свою вину подсудимый полностью признал.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

