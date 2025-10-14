Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

В Запорожской области мужчину приговорили к 15 годам за госизмену

В Запорожской области мужчину приговорили к 15 годам за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года 61-летний мужчина совершил свыше 30 денежных переводов на сумму более 85 тысяч рублей на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом он осознавал, что средства будут использованы для нанесения вреда российским военным.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Ранее сообщалось, что в России определили новый подход к делам о госизмене.