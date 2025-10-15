Силовые структуры
11:38, 15 октября 2025Силовые структуры

Россиянин расправился со знакомым и спрятал его в шкаф

В Подмосковье задержали мужчину, задушившего и спрятавшего знакомого в шкаф
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Подмосковье задержали мужчину, расправившегося и спрятавшего знакомого в шкаф. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, 21 сентября 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в городе Лосино-Петровский проник через окно в чужую квартиру, чтобы совершить кражу. Пока он находился внутри, вернулась девушка, проживающая там, и между ними началась борьба. Злоумышленник нанес пострадавшей не менее двух ударов кулаком в голову, после чего обхватил шею и лишил возможности дышать. Девушка потеряла сознание. Преступник, решив, что она не выжила, скрылся с места преступления. Через некоторое время она пришла в себя и обратилась в правоохранительные органы.

В начале октября в квартире в Котельниках между подозреваемым и его знакомым произошел конфликт. В результате фигурант избил потерпевшего, после чего лишил возможности дышать и спрятал мужское тело в шкаф.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допросы и проверили показания на месте. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что директор российского магазина расправился с покупателем в подсобке.

