Директор российского магазина расправился с покупателем в подсобке

В Подмосковье осудили бывшего директора магазина за убийство покупателя

В Подмосковье осудили бывшего директора магазина за расправу над покупателем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 30 ноября 2024 года 32-летний директор продуктового магазина в подсобном помещении избил пострадавшего, а затем лишил возможности дышать. Мотивом преступления стала кража покупателем алкогольной продукции.

Суд приговорил его к девяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима.

