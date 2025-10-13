Силовые структуры
Директор российского магазина расправился с покупателем в подсобке

В Подмосковье осудили бывшего директора магазина за убийство покупателя
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Подмосковье осудили бывшего директора магазина за расправу над покупателем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 30 ноября 2024 года 32-летний директор продуктового магазина в подсобном помещении избил пострадавшего, а затем лишил возможности дышать. Мотивом преступления стала кража покупателем алкогольной продукции.

Суд приговорил его к девяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин поссорился с женой сына и отрезал ей голову.

