Россиянин решил сделать сюрприз девушке и поплатился

В Петропавловске-Камчатском один из жителей написал имя возлюбленной на холме и поплатился. Мэрия заявила на него в полицию, об этом пишет издание «Подъем».
В начале октября на сопке появилась надпись «Д. Нестеренко» — таким жестом неизвестный решил удивить свою девушку. По словам представителей администрации города, мужчина снял верхний слой грунта. Поступок считается проведением земельных работ без разрешения.
«В целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды обращение направлено в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора», — заявили в мэрии. Установлением личности виновного займется местное УМВД.
Ранее в Москве разделили фигуры двух медведей, которых хулиганы устанавливали в аморальные позы.