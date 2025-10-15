Экономика
14:21, 15 октября 2025Экономика

Россиянин решил сделать сюрприз девушке и поплатился

На жителя Петропавловска-Камчатского заявили в полицию за надпись на холме
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Петропавловске-Камчатском один из жителей написал имя возлюбленной на холме и поплатился. Мэрия заявила на него в полицию, об этом пишет издание «Подъем».

В начале октября на сопке появилась надпись «Д. Нестеренко» — таким жестом неизвестный решил удивить свою девушку. По словам представителей администрации города, мужчина снял верхний слой грунта. Поступок считается проведением земельных работ без разрешения.

«В целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды обращение направлено в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора», — заявили в мэрии. Установлением личности виновного займется местное УМВД.

